Тринадцать собак напали на мужчину и покусали ему ноги в Новосибирске

По данным SHOT ПРОВЕРКИ, накануне утром 35-летний Алексей, работающий мусорщиком, приехал выкинуть бак с отходами на улице Малыгина. К нему подбежали около тринадцати собак и стали набрасываться с разных сторон. Один из дворовых псов прокусил Алексею ногу, оторвав кусок кожи. На крики мужчины прибежал водитель, который помог отогнать бродячую свору. Алексея доставили в ближайшую больницу, где ему обработали и зашили рану, проставили уколы.
Как рассказала нам жена пострадавшего, вопрос с бродячими собаками в городе не решают, несмотря на многочисленные жалобы местных. Жители Новосибирска предлагают построить больше приютов: по их словам, желающих работать в учреждениях и помогать животным достаточно много. Ещё новосибирцы выдвигают требование усилить контроль за домашними питомцами и их хозяевами — увеличить штрафы за жестокое обращение с животными и их выброс на улицу.