Тринадцать собак напали на мужчину и покусали ему ноги в Новосибирске

Как рассказала нам жена пострадавшего, вопрос с бродячими собаками в городе не решают, несмотря на многочисленные жалобы местных. Жители Новосибирска предлагают построить больше приютов: по их словам, желающих работать в учреждениях и помогать животным достаточно много. Ещё новосибирцы выдвигают требование усилить контроль за домашними питомцами и их хозяевами — увеличить штрафы за жестокое обращение с животными и их выброс на улицу.