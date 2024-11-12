В Самаре 12 ноября прошли массовые эвакуации из-за сообщения о минировании

12 ноября в Самаре и других городах области прошли массовые эвакуации граждан. Звонки о минировании поступили в школы, больницы, торговые центры. Также поступило сообщение о том, что заминирована станция метро «Гагаринская», поезда на ней не останавливались.
По неподтвержденной информации, были эвакуированы и коллективы некоторых заводов и медицинских учреждений.
Об атаках сообщили, кроме Самары, из Жигулевска и Тольятти. Местные администраторы соцсетей утверждают, что атаке подверглись и городские паблики.
По сообщению граждан, эвакуированы школы № 1, 116, 94, 102, 3, 64, 98, 69, 90, 99 в Самаре.
СМИ информируют, что департамент транспорта городской администрации заявлял о том, что станция метро заминирована, но взрывчатку не нашли. Сейчас станция открыта, но меры безопасности на транспорте усилены.
В ГУ МВД по Самарской области ситуацию не комментируют. Массовая рассылка о ложном минировании и атаки на информационные ресурсы в Самарской области происходят не в первый раз.