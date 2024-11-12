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В Самаре не обнаружили угрозы в метро после ложных сообщений о минировании

В Самаре открыли станцию метро «Гагаринская» после проверки, посторонние предметы не обнаружены.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 12 ноября 2024 года, в Самаре стало известно о ложном минировании станции метрополитена. Уже проведена проверка, угроз не обнаружено. Об этом «КП-Самара» сообщили в МП «Самарский метрополитен».

«Станцию “Гагаринская” открыли. Посторонних предметов в результате проверки не выявлено», — рассказали в метрополитене.

На время проверки станцию закрывали, в метро никого не пропускали. Напомним, днем 12 ноября также началась массовая эвакуация учебных заведений. Горожане поделились информацией о том, что эвакуируют школы № 1, 116, 94, 102, 3, 64, 98, 69, 90, 99.

В таких случаях обязательно должна проводиться проверка. Напомним, за ложное сообщение о минировании предусмотрена уголовная ответственность. Виновникам может грозить штраф от 200 тысяч до 1 миллиона рублей или лишение свободы от 3 до 5 лет.

метро