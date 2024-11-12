В Самаре не обнаружили угрозы в метро после ложных сообщений о минировании

Во вторник, 12 ноября 2024 года, в Самаре стало известно о ложном минировании станции метрополитена. Уже проведена проверка, угроз не обнаружено. Об этом «КП-Самара» сообщили в МП «Самарский метрополитен».
«Станцию “Гагаринская” открыли. Посторонних предметов в результате проверки не выявлено», — рассказали в метрополитене.
На время проверки станцию закрывали, в метро никого не пропускали. Напомним, днем 12 ноября также началась массовая эвакуация учебных заведений. Горожане поделились информацией о том, что эвакуируют школы № 1, 116, 94, 102, 3, 64, 98, 69, 90, 99.
В таких случаях обязательно должна проводиться проверка. Напомним, за ложное сообщение о минировании предусмотрена уголовная ответственность. Виновникам может грозить штраф от 200 тысяч до 1 миллиона рублей или лишение свободы от 3 до 5 лет.