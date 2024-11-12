Перед загадочной гибелью москвички на детской площадке к ней подсели двое мужчин

Как рассказали SHOT близкие 47-летней Анжелы, в последнее время женщина была в депрессии. Она пыталась заниматься бизнесом. Открывала две компании, которые занимались управлением инвестициями и консультированием по ведению коммерческой деятельности. Но бизнес не пошёл. Женщина ликвидировала обе конторы и устроилась работать аналитиком в банк. Взяла в ипотеку квартиру в ЖК «Николин Парк» в Новой Москве. Погибшая была не замужем и жила со своей взрослой дочкой.