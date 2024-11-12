На Южном рынке в аварию попал автобус № 5, троллейбус № 1 временно курсирует до вокзала

Транспорт столкнулся с легковушкой на Интернациональной, следуя по направлению из центра Калининграда. На самой улице движение автобусов затруднено, а троллейбус № 1 и вовсе не может проехать. Сейчас электротранспорт временно курсирует только до Южного Вокзала. На остановках на Киевской, Батальной и Громовой его можно пока не ждать.