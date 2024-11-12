В Уфе завели дело после травмирования ребенка в парке Лесоводов

В Уфе завели уголовное дело по статье «выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» после того, как 27 октября шестилетний мальчик сломал челюсть на детской площадке в парке Лесоводов. Напомним, на ребенка упала конструкция и проломила ему подбородок, мальчику наложили швы в больнице.
В администрации города пояснили, что все горки и качели на площадке еще не прошли технадзор и не введены в эксплуатацию, находиться на территории игровой зоны было запрещено.
— В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и экспертных исследований, направленных на установление причин произошедшего, — прокомментировали инцидент в СУ СКР по Башкирии.
Добавим, что реконструкцию парка должны были завершить 1 ноября, однако сроки сместились до конца месяца.
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