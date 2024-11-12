В Уфе завели дело после травмирования ребенка в парке Лесоводов

В Уфе завели уголовное дело по статье «выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» после того, как 27 октября шестилетний мальчик сломал челюсть на детской площадке в парке Лесоводов. Напомним, на ребенка упала конструкция и проломила ему подбородок, мальчику наложили швы в больнице.