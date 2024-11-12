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Директора компании в Самарской области обвиняют в заключении фиктивных договоров

В Самарской области руководители фирмы пойдут под суд за уклонение от налогов.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области завершили расследование уголовного дела в отношении директора одной из теплоснабжающих компаний региона и руководителя филиала. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

По версии следствия, обвиняемые, занимающейся обеспечением работоспособности тепловых сетей, заключали фиктивные договоры с контрагентами на оказание услуг, которые фактически не выполнялись. Вместо этого они изготавливали поддельные документы, на основе которых в налоговые декларации вносились недостоверные сведения. Это привело к занижению налогооблагаемой базы.

Так, с января 2019 по июнь 2021 года бюджет России понес ущерб в размере более 75 миллионов 790 тысяч рублей в виде неуплаченного налога на добавленную стоимость. Сейчас уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

СК