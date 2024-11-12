В китайском Чжухае 35 человек погибли при наезде машины на толпу

«35 человек погибли и 43 получили ранения», — говорится в публикации Std.stheadline.
Водитель автомобиля попытался покончить с собой на месте происшествия. Однако его задержали сотрудники правоохранительных органов. На данный момент мужчина находится в коме.
«Он всё еще находится на лечении и пока не может быть допрошен органами общественной безопасности», — указано в публикации.
В ходе следствия правоохранительные органы установили, что водитель машины совершил наезд намеренно, поскольку был расстроен результатом раздела имущества после развода.
Авария произошла в понедельник, 11 ноября. Внедорожник выехал на тротуар около спортивного комплекса и сбил людей.