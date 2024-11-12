Суд освободил от наказания уфимского активиста Рустема Мулюкова

Кроме Рустема Мулюкова, за деятельность в «Штабе Навального» (сеть «Штабов Навального» признана экстремистской организацией, ликвидирована и запрещена в России) осуждена его координатор Лилия Чанышева, приговоренная к семи с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 400 тыс. руб. Позже наказание было изменено на девять с половиной лет лишения свободы, однако летом Лилия Чанышева была освобождена в рамках обмена заключенными.