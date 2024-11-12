Автобус повредил крыло самолета Shandong Airlines в аэропорту Гонконга

В аэропорту Гонконга произошел инцидент, когда автобус столкнулся с пассажирским самолетом. Об этом сообщает South China Morning Post.
10 ноября Boeing 737 Max компании Shandong Airlines готовился к вылету в Цзинань. Водитель автобуса, который перевозил пассажиров к самолетам, случайно задел правую законцовку крыла, когда двигался задним ходом.
Один из пассажиров, который снял это на видео, поделился, что крыло было повреждено, и ремонт затянулся до полуночи. Он задался вопросом, решились бы другие пассажиры сесть в этот самолет после случившегося.
Известно также, что из-за повреждений рейс задержали на семь часов. Самолет смог вылететь в пункт назначения только после специальной проверки. Представители авиакомпании отметили, что инцидент произошел уже после того, как пассажиры покинули борт, и никто не пострадал.
Также стало известно о другом случае: самолет компании Delta Air Lines столкнулся с телескопическим трапом после приземления. В авиакомпании уточнили, что после столкновения внешняя часть двигателя получила лишь небольшие повреждения. На борту находились 211 пассажиров и 11 членов экипажа, все остались целы и невредимы.