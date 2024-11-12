Грин-карта, трехкомнатная квартира за $32 тысячи и денежный перевод: как мошенники обманывают узбекистанцев

Один из недавних, на первый взгляд, правдоподобных сценариев — продажа трехкомнатной квартиры в районе Алайского рынка за 32 тысячи долларов. Несмотря на явные признаки подлога, люди по-прежнему попадаются на такие уловки.
Об этой схеме рассказал эксперт по цифровой безопасности Шухрат Курбанов.
Как работает схема
Эксперт поделился историей своего знакомого, который потерял три тысячи долларов. Недавно он нашел объявление о продаже квартиры на популярной онлайн-площадке Olx. Квартира была в районе Алайского рынка с привлекательной стоимостью в 32 тысячи долларов за три комнаты. Продавец заявил, что уехал в США после выигрыша грин-карты и теперь срочно продает недвижимость, готов даже приехать в Ташкент для сделки, но для этого требует аванс в размере 10% от суммы.
Зная, что никто такими деньгами просто так рисковать не будет, продавец предложил покупателю особую схему отправки денег, которая якобы должна была его защитить. Продавец должен был перевести на свое же имя 3 тысячи долларов, и выслать код мошеннику в качестве гарантии.
Покупатель, впечатленный «выгодным» предложением, перевел аванс, но вскоре понял, что аккаунт продавца исчез, и деньги уже были сняты.
Почему схема работает
Шухрат Курбанов прокомментировал ситуацию, отметив, что эта схема используется мошенниками не первый год. Основная причина, по его мнению, в том, что привлекательная цена буквально «затмевает» осторожность жертвы. Схема достаточно старая и использовалась не только при продаже недвижимости, но и автомобилей, однако с развитием технологий, мошенники находят новые способы сделать её актуальной.
Предупреждающие знаки
Эксперт выделяет несколько явных признаков мошенничества, которые могли бы сразу насторожить жертву:
1. Низкая цена. Никто не будет продавать трехкомнатную квартиру в престижном районе за столь низкую сумму, даже если находится в сложных обстоятельствах. Такая сделка вызвала бы большой интерес задолго до публикации на сайтах объявлений.
2. Требование аванса. Перевод средств на своё имя через систему переводов — классическая уловка. За рубежом деньги по переводам можно получить не только в банках, но и в обычных магазинчиках. Контроль там минимальный, а снять деньги можно, показав документ с именем получателя и сообщив код перевода.
3. Бесплатный сыр только в мышеловке. Заманчиво низкая цена — это ловушка, в которую, к сожалению, легко попасть.
Шансы вернуть деньги малы
Курбанов подчеркнул, что шансы вернуть деньги в подобных случаях крайне невелики. Мошенники обычно находятся за рубежом, что осложняет их поиск и задержание.