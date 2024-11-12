Грин-карта, трехкомнатная квартира за $32 тысячи и денежный перевод: как мошенники обманывают узбекистанцев

Эксперт поделился историей своего знакомого, который потерял три тысячи долларов. Недавно он нашел объявление о продаже квартиры на популярной онлайн-площадке Olx. Квартира была в районе Алайского рынка с привлекательной стоимостью в 32 тысячи долларов за три комнаты. Продавец заявил, что уехал в США после выигрыша грин-карты и теперь срочно продает недвижимость, готов даже приехать в Ташкент для сделки, но для этого требует аванс в размере 10% от суммы.