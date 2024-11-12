Сельчанин облил бензином и хотел сжечь из ревности дом знакомого под Щучином

В Щучинском районе сельчанин едва не сжег дом соседа из ревности к женщине, сообщил телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел в деревне Воронишки на Щучинщине в конце октября. В милицию обратился 37-летний мужчина, заявивший, что его 52-летний знакомый грозился сжечь его дом. Пьяный сельчанин пришел к его дому, облил часть постройки бензином и сказал, что сожжет жилище. Угрозу поджигатель не исполнил, так как успокоился после разговора между мужчинами.
Подозреваемый сказал милиционерам, что решился на поджог, ревнуя свою бывшую сожительницу, которая теперь живет со знакомым. Фигуранту грозит до 3 лет тюрьмы за угрозу убийством путем уничтожения имущества. Ранее он уже был судим.
Еще пьяный пешеход получил уголовное дело за взятку ГАИ в Речице.