Сельчанин облил бензином и хотел сжечь из ревности дом знакомого под Щучином

Инцидент произошел в деревне Воронишки на Щучинщине в конце октября. В милицию обратился 37-летний мужчина, заявивший, что его 52-летний знакомый грозился сжечь его дом. Пьяный сельчанин пришел к его дому, облил часть постройки бензином и сказал, что сожжет жилище. Угрозу поджигатель не исполнил, так как успокоился после разговора между мужчинами.