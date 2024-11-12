В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает МЧС республики.
По информации ведомства, завтра, 13 ноября, в регионе прогнозируется сильный ветер, скорость которого будет достигать 17 м/с, а также гололед на дорогах. Из-за тумана и осадков видимость на дороге может ухудшиться до 1000 метров.
Температура воздуха в среду ночью составит −2, −7°, днем +1, −4°.
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