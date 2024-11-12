«Криков никто не слышал»: появились детали гибели москвички на детской площадке

12 ноября в Москве в жилом комплексе «Николин Парк» обнаружили мертвое тело женщины с разбитой головой. На место происшествия прибыла полиция. Позже очевидцы изложили некоторые подробности произошедшего.
По словам одной из соседок, погибла жительница 24-го дома жилого комплекса. Скорее всего, ее никто не избивал и не убивал. Тело женщины нашли в районе беседки, она могла споткнуться при подъеме и удариться головой. Именно такую версию сейчас рассматривают правоохранительные органы.
Поскольку рядом с телом погибшей стояла бутылка виски, не исключено, что женщина могла находиться в состоянии алкогольного опьянения, в котором потеря координации движений и последующее падение — не редкость. Но официальные результаты экспертизы еще не оглашались.
Соседка погибшей рассказывает, что минувшей ночью «криков никто не слышал». Однако жители комплекса все равно обеспокоены произошедшим. Дома «Николин Парка», по их словам, охраняются не очень хорошо. Не так давно, утверждает одна из жительниц, в лесу рядом с жилым комплексом нашли труп человека. Еще одно мертвое тело полиция до этого находила в районе близлежащей деревни.