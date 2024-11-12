«Криков никто не слышал»: появились детали гибели москвички на детской площадке

Соседка погибшей рассказывает, что минувшей ночью «криков никто не слышал». Однако жители комплекса все равно обеспокоены произошедшим. Дома «Николин Парка», по их словам, охраняются не очень хорошо. Не так давно, утверждает одна из жительниц, в лесу рядом с жилым комплексом нашли труп человека. Еще одно мертвое тело полиция до этого находила в районе близлежащей деревни.