Хотел перейти реку: мужчина провалился под лед в Астане

Страж порядка сразу посадил его в патрульный автомобиль для обогрева, после чего передал прибывшей скорой помощи для дальнейшего осмотра и оказания медицинской помощи. Сам полицейский отметил, что его первой мыслью было как можно быстрее помочь, чтобы мужчина не получил переохлаждение и остался жив.