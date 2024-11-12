Хотел перейти реку: мужчина провалился под лед в Астане

Капитан полиции Алдияр Жарылгасинов ночью во время патрулирования увидел двух человек, которые махали руками. Как оказалось, стали свидетелями того, как мужчина, пытаясь перейти реку по тонкому льду, провалился в ледяную воду и не мог выбраться. Очевидцы попытались помочь пострадавшему, протягивая ветку, но усилия оказались безрезультатными.
Полицейский достал из багажника патрульного автомобиля веревку и бросил ее тонущему мужчине. На расстоянии около 10 метров, действуя вместе с очевидцами, он сумел вытянуть пострадавшего из воды. Оказалось, что мужчина около получаса пробыл в холодной воде.
Страж порядка сразу посадил его в патрульный автомобиль для обогрева, после чего передал прибывшей скорой помощи для дальнейшего осмотра и оказания медицинской помощи. Сам полицейский отметил, что его первой мыслью было как можно быстрее помочь, чтобы мужчина не получил переохлаждение и остался жив.