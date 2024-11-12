Педиатра Буянову приговорили к 5,5 года колонии

«Суд признал Надежду Буянову виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ с использованием служебного положения), и назначил ей наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы», — огласил судья.
В ходе прений сторон прокурор просил для подсудимой шесть лет колонии. Адвокат Буяновой Оскар Черджиев сообщил, что решение будет обжаловано.
По версии обвинения, Буянова на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, погибшем в зоне специальной военной операции. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту. Врача уволили с работы, после чего она подала иск о восстановлении. Тушинский суд Москвы восстановил Буянову на работе.