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Педиатра Буянову приговорили к 5,5 года колонии

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Тушинский районный суд Москвы приговорил педиатра Надежду Буянову к 5,5 года лишения свободы по делу о фейках о Вооруженных силах РФ, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Источник: AP 2024

«Суд признал Надежду Буянову виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ с использованием служебного положения), и назначил ей наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы», — огласил судья.

В ходе прений сторон прокурор просил для подсудимой шесть лет колонии. Адвокат Буяновой Оскар Черджиев сообщил, что решение будет обжаловано.

По версии обвинения, Буянова на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, погибшем в зоне специальной военной операции. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту. Врача уволили с работы, после чего она подала иск о восстановлении. Тушинский суд Москвы восстановил Буянову на работе.