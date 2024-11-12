Педиатра Буянову приговорили к 5,5 года колонии

По версии обвинения, Буянова на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, погибшем в зоне специальной военной операции. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту. Врача уволили с работы, после чего она подала иск о восстановлении. Тушинский суд Москвы восстановил Буянову на работе.