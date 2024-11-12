Главу предприятия по спецобъектам обвинили в хищении 50 миллионов рублей

По данным следствия, с апреля 2023 по ноябрь 2024 года Молодченко, используя свое служебное положение, обеспечил заключение в рамках государственного оборонного заказа двух многомиллионных договоров между АО «31 Государственный проектный институт специального строительства» Минобороны России с ООО «Эльбро» и ОАО НПП «Химмаш-Старт» на изготовление и поставку составных частей для военной техники в интересах Минобороны России по завышенным ценам, похитив тем самым более 50 миллионов рублей.