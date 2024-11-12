Мошенники выманили у 88-летней могилевчанки Br15 тыс

В милицию обратилась 88-летняя могилевчанка, которая стала жертвой аферистов. Женщина поверила в историю о ДТП, виновницей которого якобы оказалась ее внучка. Чтобы родственницу не привлекли к уголовной ответственности, жительница областного центра передала прибывшему курьеру Br15 тыс.



Курьером оказалась 35-летняя жительница Оршанского района. Сыщики установили ее личность и задержали. Фигурантка призналась, что нашла объявление о криминальном заработке в интернете и успела выполнить лишь одно задание.



Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное в крупном размере.



Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех участников преступной схемы.



Правоохранители напоминают, что при поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию. Лица, выполняющие роли курьеров, наравне с другими участниками преступных схем отвечают по закону и обязаны возмещать материальный ущерб, причиненный потерпевшим.