В аэропорту Красноярска самолет при взлете сбил сигнальные огни

8 ноября сообщалось, что нетрезвая пассажирка самолета напала на бортпроводника на рейсе Москва — Сургут. Во время полета она стала конфликтовать с соседом по ряду, что привлекло внимание бортпроводников. Те попросили летевшую с ребенком пассажирку успокоиться, но в ответ она оскорбила и несколько раз ударила стюарда, при этом уничижительно называя его «девочкой на побегушках».