Ростовский минздрав отреагировал на случай с девочкой с отказавшими почками

Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на отца больного ребенка, что девочка находится в Центральной городской больнице Ростова-на-Дону, у нее отказали почки, и ее необходимо подключить к аппарату диализа. По данным СМИ, такого аппарата в ростовской больнице нет, как нет и реанимобиля с необходимым для перевозки оборудованием.