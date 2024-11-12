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Ростовский минздрав отреагировал на случай с девочкой с отказавшими почками

Ростовский минздрав: девочке с отказавшими почками оказывают необходимую помощь.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя — РИА Новости. Минздрав Ростовской области в курсе ситуации девочки, у которой отказали почки, в регионе есть все необходимое оборудование для оказания помощи, заявил журналистам представитель ведомства.

Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на отца больного ребенка, что девочка находится в Центральной городской больнице Ростова-на-Дону, у нее отказали почки, и ее необходимо подключить к аппарату диализа. По данным СМИ, такого аппарата в ростовской больнице нет, как нет и реанимобиля с необходимым для перевозки оборудованием.

Представитель минздрава региона заявил, что министерство в курсе ситуации с ребенком.

«Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также все необходимое медицинское оборудование, в том числе транспортные машины и установки диализа, есть на базе областных медицинских организаций», — сказал он.

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