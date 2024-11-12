Педагога из Колпино, обвиняемого в педофилии, отправили в СИЗО

Ранее правоохранители заявили, что мужчина полностью изобличен в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Как установили следователи, фигурант прямо на рабочем месте совершал противоправные действия в отношении воспитанников 2007 и 2016 годов рождения, один из которых является ребенком-инвалидом. Длилось это с марта прошлого года по апрель текущего года.