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Педагога из Колпино, обвиняемого в педофилии, отправили в СИЗО

Бывший заместитель директора школы-интерната из Колпино пробудет под стражей до 10 января.

Источник: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Бывшего заместителя директора школы-интерната, расположенного на Адмиралтейской улице в Колпино, отправили в СИЗО на два месяца по делу о «совершении иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних». Напомним, что мужчину обвиняют в надругательстве над двумя детьми.

— Мужчину отправили под стражу до 10 января 2025 года, — уточнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Отмечается, что бывший заместитель не стал признавать вину и отказался от дачи показаний.

Ранее правоохранители заявили, что мужчина полностью изобличен в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Как установили следователи, фигурант прямо на рабочем месте совершал противоправные действия в отношении воспитанников 2007 и 2016 годов рождения, один из которых является ребенком-инвалидом. Длилось это с марта прошлого года по апрель текущего года.