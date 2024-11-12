Педагога из Колпино, обвиняемого в педофилии, отправили в СИЗО

Бывшего заместителя директора школы-интерната, расположенного на Адмиралтейской улице в Колпино, отправили в СИЗО на два месяца по делу о «совершении иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних». Напомним, что мужчину обвиняют в надругательстве над двумя детьми.
— Мужчину отправили под стражу до 10 января 2025 года, — уточнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Отмечается, что бывший заместитель не стал признавать вину и отказался от дачи показаний.
Ранее правоохранители заявили, что мужчина полностью изобличен в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Как установили следователи, фигурант прямо на рабочем месте совершал противоправные действия в отношении воспитанников 2007 и 2016 годов рождения, один из которых является ребенком-инвалидом. Длилось это с марта прошлого года по апрель текущего года.