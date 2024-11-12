Двух молодых дончан задержали за поджог на железной дороге

Двух молодых жителей поселка Глубокий в Каменском районе Ростовской области задержали по подозрению в поджоге на железной дороге. Об этом рассказали в транспортной полиции Северо-Кавказского федерального округа.
Возраст задержанных — 18 лет и 21 год. Инцидент произошёл на перегоне между станциями Глубокая и Погорелово. Злоумышленники релейный шкаф, предназначенный для автоблокировки сигнальной установки.
Подозреваемых задержали по горячим следам. Они использовали легковоспламеняющуюся жидкость. Действовали дончане по указанию неустановленного куратора, с которым они общались через мессенджер. За свою работу они получили 40 тысяч рублей. Уголовное дело заведено по статье «теракт».