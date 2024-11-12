Двух молодых дончан задержали за поджог на железной дороге

Подозреваемых задержали по горячим следам. Они использовали легковоспламеняющуюся жидкость. Действовали дончане по указанию неустановленного куратора, с которым они общались через мессенджер. За свою работу они получили 40 тысяч рублей. Уголовное дело заведено по статье «теракт».