В Новоуральске чиновника судят за подлог и коррупцию

В Новоуральске Свердловской области главный специалист Пригородного отдела сельского хозяйства областного министерства АПК отдан под суд. Обвинительное заключение утвердила прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.
Мужчине вменяют получение взятки в особо крупном и значительном размерах и служебный подлог. По данным следствия, от руководителей двух автошкол он якобы получил в целом свыше 3,3 млн рублей. А также получил 500 литров дизельного топлива на более 24 тыс. рублей от работника одной строительной компании в виде взятки.
Уголовные дела, ранее возбужденные в отношении взяткодателей, прекращены. Основанием стало их деятельное раскаяние.