Олбани
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новоуральске чиновника судят за подлог и коррупцию

Общая сумма взяток превысила 3,3 млн рублей.

В Новоуральске Свердловской области главный специалист Пригородного отдела сельского хозяйства областного министерства АПК отдан под суд. Обвинительное заключение утвердила прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчине вменяют получение взятки в особо крупном и значительном размерах и служебный подлог. По данным следствия, от руководителей двух автошкол он якобы получил в целом свыше 3,3 млн рублей. А также получил 500 литров дизельного топлива на более 24 тыс. рублей от работника одной строительной компании в виде взятки.

Уголовные дела, ранее возбужденные в отношении взяткодателей, прекращены. Основанием стало их деятельное раскаяние.