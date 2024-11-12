В Новоуральске чиновника судят за подлог и коррупцию

Мужчине вменяют получение взятки в особо крупном и значительном размерах и служебный подлог. По данным следствия, от руководителей двух автошкол он якобы получил в целом свыше 3,3 млн рублей. А также получил 500 литров дизельного топлива на более 24 тыс. рублей от работника одной строительной компании в виде взятки.