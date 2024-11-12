В Омске задержан водитель скрывшийся с места ДТП

Автоинспекторы задержали водителя ГАЗели, который рано утром 12 ноября совершил наезд на женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Женщина 1982 года рождения переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Оперативно при помощи автоматизированной системы «Паутина» госавтоинспекторы установили местонахождения автомобиля и задержали его. На допросе он пояснил, чо находился в шоковом состоянии и не понял, что произошло. Однако, он отметил, что подошел к пострадавшей и поинтересовался ее самочувствием.
«Было темно, я не увидел ее в темноте, не успел среагировать. Помог женщине подняться, собрать выпавшие из сумочки вещи, и отвел на обочину, спросил, нужна ли ей помощь. Она ничего не ответила», — рассказал задержанный.
При проверке водителя на алкоголь обнаружилось, что он был трезв. Мужчине грозит административный штраф, а если выяснится, что женщина получила тяжкие увечья — и уголовная ответственность.