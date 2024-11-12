В Омске задержан водитель скрывшийся с места ДТП

Оперативно при помощи автоматизированной системы «Паутина» госавтоинспекторы установили местонахождения автомобиля и задержали его. На допросе он пояснил, чо находился в шоковом состоянии и не понял, что произошло. Однако, он отметил, что подошел к пострадавшей и поинтересовался ее самочувствием.