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В Омске задержан водитель скрывшийся с места ДТП

ДТП произошло сегодня рано утром на нерегулируемом пешеходном переходе.
Источник: Комсомольская правда

Автоинспекторы задержали водителя ГАЗели, который рано утром 12 ноября совершил наезд на женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Женщина 1982 года рождения переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Оперативно при помощи автоматизированной системы «Паутина» госавтоинспекторы установили местонахождения автомобиля и задержали его. На допросе он пояснил, чо находился в шоковом состоянии и не понял, что произошло. Однако, он отметил, что подошел к пострадавшей и поинтересовался ее самочувствием.

«Было темно, я не увидел ее в темноте, не успел среагировать. Помог женщине подняться, собрать выпавшие из сумочки вещи, и отвел на обочину, спросил, нужна ли ей помощь. Она ничего не ответила», — рассказал задержанный.

При проверке водителя на алкоголь обнаружилось, что он был трезв. Мужчине грозит административный штраф, а если выяснится, что женщина получила тяжкие увечья — и уголовная ответственность.