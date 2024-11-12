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В Ростовской области мужчина сел на девять лет за убийство

В Азовском районе 27-летний мужчина задушил свою знакомую.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области мужчина получил срок за убийство. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области 12 ноября.

Азовский городской суд установил, что 27-летний мужчина находился вместе со знакомой дома. Пара распивала спиртные напитки. В какой-то момент между ними завязался спор, который перерос в серьезный конфликт. Мужчина набросился на женщину и стал ее душить. Из-за чего она скончалась на месте происшествия. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть дончанки.

Правоохранители задержали мужчину. В отношении него завели дело по статье «Убийство». Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, под Ростовом мужчина насмерть забил знакомую гвоздодером.