В Ростовской области мужчина сел на девять лет за убийство

В Ростовской области мужчина получил срок за убийство. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области 12 ноября.
Азовский городской суд установил, что 27-летний мужчина находился вместе со знакомой дома. Пара распивала спиртные напитки. В какой-то момент между ними завязался спор, который перерос в серьезный конфликт. Мужчина набросился на женщину и стал ее душить. Из-за чего она скончалась на месте происшествия. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть дончанки.
Правоохранители задержали мужчину. В отношении него завели дело по статье «Убийство». Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, под Ростовом мужчина насмерть забил знакомую гвоздодером.