В Ростовской области мужчина сел на девять лет за убийство

Азовский городской суд установил, что 27-летний мужчина находился вместе со знакомой дома. Пара распивала спиртные напитки. В какой-то момент между ними завязался спор, который перерос в серьезный конфликт. Мужчина набросился на женщину и стал ее душить. Из-за чего она скончалась на месте происшествия. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть дончанки.