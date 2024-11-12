Мэрия Сочи не будет выплачивать ущерб за утечку сточных вод в Черное море

Росприроднадзор не смог добиться взыскания 84 миллионов рублей с мэрии Сочи за сброс сточных вод в море. Суд отклонил иск ведомства, которое требовало возмещения экологического ущерба от утечки в Черное море и реку Бзуга.
По данным арбитражной картотеки, от Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора в адрес администрации Сочи был подан иск. В 2022 году в районе устья реки Бзуга, рядом с санаторными учреждениями, было выявлено, что из неисправного коллектора осуществляется сброс сточных вод. Исследования показали превышение предельно допустимых норм загрязняющих веществ. РПН считает, что ответственность за состояние бесхозных сетей несет муниципалитет, в результате чего пострадала экология. Ведомство оценило ущерб в 84 миллионов рублей.
Мэрия Сочи не приняла обвинения, указывая на то, что с 2017 года эксплуатацией сетей занимается МУП «Водоканал». В ответе городской администрации подчеркивается, что возмещение ущерба должно требоваться с предприятия, а не с муниципалитета. Суд также счел, что мэрия не является надлежащим ответчиком, и отказал Росприроднадзору в иске, что подтвердил апелляционный суд. Решение вступило в силу, сообщает «Коммерсанъ».