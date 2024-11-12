Мэрия Сочи не будет выплачивать ущерб за утечку сточных вод в Черное море

Мэрия Сочи не приняла обвинения, указывая на то, что с 2017 года эксплуатацией сетей занимается МУП «Водоканал». В ответе городской администрации подчеркивается, что возмещение ущерба должно требоваться с предприятия, а не с муниципалитета. Суд также счел, что мэрия не является надлежащим ответчиком, и отказал Росприроднадзору в иске, что подтвердил апелляционный суд. Решение вступило в силу, сообщает «Коммерсанъ».