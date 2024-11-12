Сегодня днем помощь спасателей понадобилась для извлечения легкового автомобиля Honda Fit из озера на ул. Интернациональной.
Как оказалось, владелец автомобиля припарковал автомобиль около подъезда и поднялся в квартиру. Видимо, он забыл поставить машину на ручной тормоз. Когда мужчина вернулся, он не обнаружил машину на месте. Нажав на брелок автосигнализации, увидел, что она находится в водоеме.
Работники МЧС вместе с водолазом ОСВОД с помощью лебедки извлекли авто из озера. В результате происшествия автомобиль получил механические повреждения.
Машина скатилась в водоем в Бобруйске
12 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске машина скатилась в водоем. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
Сегодня днем помощь спасателей понадобилась для извлечения легкового автомобиля Honda Fit из озера на ул. Интернациональной.