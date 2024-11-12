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Машина скатилась в водоем в Бобруйске

12 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске машина скатилась в водоем. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Источник: Скриншот видео Могилевского областного управления МЧС

Сегодня днем помощь спасателей понадобилась для извлечения легкового автомобиля Honda Fit из озера на ул. Интернациональной.

Как оказалось, владелец автомобиля припарковал автомобиль около подъезда и поднялся в квартиру. Видимо, он забыл поставить машину на ручной тормоз. Когда мужчина вернулся, он не обнаружил машину на месте. Нажав на брелок автосигнализации, увидел, что она находится в водоеме.

Работники МЧС вместе с водолазом ОСВОД с помощью лебедки извлекли авто из озера. В результате происшествия автомобиль получил механические повреждения.