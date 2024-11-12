Олбани
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, почему Курбангалееву признали иноагентом

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Одним из оснований для признания бывшей российской тележурналистки Фариды Курбангалеевой иностранным агентом стало ее финансирование британскими спецслужбами. Об этом заявил представитель Минюста РФ в суде в ходе рассмотрения иска журналистки.

Источник: Wikimedia Commons/CC BY 4.0

«Речь идет о журналистских публикациях и сообщениях Курбангалеевой на площадке YouTube, а именно на канале “Утро Февраля”. По данным ведомства, оно финансируется Ильей Пономаревым и Михаилом Ходорковским (признаны в РФ иноагентами), а также британскими спецслужбами», — заявил представитель министерства.

12 ноября суд оставил без удовлетворения иск Курбангалеевой к Минюсту РФ с требованием исключить ее из перечня иноагентов. В конце июня Замоскворецкий суд заочно арестовал Курбангалееву, обвиняемую по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием средств массовой информации либо интернета) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Она объявлена в международный розыск. По некоторым данным, проживает в Чехии, ведет канал на YouTube.