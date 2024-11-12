Стало известно, почему Курбангалееву признали иноагентом

12 ноября суд оставил без удовлетворения иск Курбангалеевой к Минюсту РФ с требованием исключить ее из перечня иноагентов. В конце июня Замоскворецкий суд заочно арестовал Курбангалееву, обвиняемую по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием средств массовой информации либо интернета) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Она объявлена в международный розыск. По некоторым данным, проживает в Чехии, ведет канал на YouTube.