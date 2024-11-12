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«Выбирала понравившиеся кроссовки и уносила». Минчанка воровала кроссовки из спортзала, где тренировалась

Минчанка украла для себя три пары кроссовок из спортзала, где тренировалась.

Источник: Комсомольская правда

В Минске посетитель тренажерного зала воровала чужие кроссовки, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратились три посетительницы столичного спортзала, заявившие, что из раздевалки была украдена их дорогостоящая спортивная обувь. Ущерб превысил 1400 белорусских рублей.

Выяснилось, что кражи совершила посетительница того же фитнес-центра. Под предлогом посещения тренировок 25-летняя минчанка посещала спортзал, заходила в раздевалку, выбирала для себя понравившиеся кроссовки и уходила с чужой обувью.

Оперативникам минчанка сказал, что воровала чужие дорогие кроссовки для личного пользования. Фигурантка работает официанткой в сети кафе в Минске, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности.

Украденные кроссовки вернули их законным владельцам. А минчанку будут судить за кражу.

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