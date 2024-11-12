«Выбирала понравившиеся кроссовки и уносила». Минчанка воровала кроссовки из спортзала, где тренировалась

В Минске посетитель тренажерного зала воровала чужие кроссовки, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратились три посетительницы столичного спортзала, заявившие, что из раздевалки была украдена их дорогостоящая спортивная обувь. Ущерб превысил 1400 белорусских рублей.
Выяснилось, что кражи совершила посетительница того же фитнес-центра. Под предлогом посещения тренировок 25-летняя минчанка посещала спортзал, заходила в раздевалку, выбирала для себя понравившиеся кроссовки и уходила с чужой обувью.
Оперативникам минчанка сказал, что воровала чужие дорогие кроссовки для личного пользования. Фигурантка работает официанткой в сети кафе в Минске, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности.
Украденные кроссовки вернули их законным владельцам. А минчанку будут судить за кражу.
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