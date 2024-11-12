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Двух рабочих завалило грунтом при прокладке газопровода в Чите

В Чите двое рабочих оказались под завалами грунта во время прокладки газопровода, одного спасти не удалось. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Забайкальского края.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел на Кутузовском проспекте в Чите, два сотрудника подрядной компании, которая занимается газификацией, находились в траншее. В какой-то момент мужчин завалило грунтом, на место были вызваны скорая помощь и спасатели.

Одного из пострадавших спасти не удалось. На месте обвала работали 14 специалистов и 5 единиц техники МЧС России, подробности о состоянии второго рабочего неизвестны.

До этого сообщалось, что в Бокситогорском районе Ленинградской области 19-летний рабочий глиноземного завода потерял сознание и упал в дробильную установку. При выполнении работ по очистке железнодорожных путей юноша потерял сознание и упал на край неогороженного бункера подачи известняка. Спасти пострадавшего не удалось, по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

МЧС