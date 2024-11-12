Двух рабочих завалило грунтом при прокладке газопровода в Чите

До этого сообщалось, что в Бокситогорском районе Ленинградской области 19-летний рабочий глиноземного завода потерял сознание и упал в дробильную установку. При выполнении работ по очистке железнодорожных путей юноша потерял сознание и упал на край неогороженного бункера подачи известняка. Спасти пострадавшего не удалось, по факту произошедшего проводится доследственная проверка.