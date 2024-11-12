67-летний казанец стал жертвой мошенников и потерял 3 млн рублей

Житель столицы Татарстана лишился 3 млн рублей. Мошенники убедили его в необходимости перерасчета пенсии. Все сбережения 67-летний мужчина перевел на сторонние счета.
Потерпевшему поступил звонок от неизвестной, которая представилась сотрудником пенсионного фонда. Она сообщила мужчине о необходимости перерасчета пенсии, однако для этого он должен был продиктовать смс-коды, поступавшие на мобильный телефон. Не заподозрив обмана, пенсионер назвал комбинацию цифр.
Как оказалось, злоумышленники взломали личный кабинет мужчины на портале госуслуг. Далее под различными предлогами они убедили казанца снять все сбережения и перевести на сторонние счета. Размер ущерба составил 3 млн рублей.
За помощью мужчина обратился в отдел полиции «Вишневский», где возбудили уголовные дела по ст.272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и ст.159 УК РФ «Мошенничество». На сегодня ведется следствие, сообщает пресс-служба управления МВД России по Казани.
Чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо перепроверять всю информацию, поступающую от неизвестных лиц. Не следует сообщать незнакомцам данные о своих банковских картах и счетах, перечислять деньги на неизвестные реквизиты.