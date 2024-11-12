67-летний казанец стал жертвой мошенников и потерял 3 млн рублей

Потерпевшему поступил звонок от неизвестной, которая представилась сотрудником пенсионного фонда. Она сообщила мужчине о необходимости перерасчета пенсии, однако для этого он должен был продиктовать смс-коды, поступавшие на мобильный телефон. Не заподозрив обмана, пенсионер назвал комбинацию цифр.