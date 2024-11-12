«Окна были заколочены фанерой, шансов у них не было»: Что известно о гибели шести рабочих при пожаре в Ростовской области

— Полыхало так, что обрушилась шиферная кровля. У людей, находившихся внутри, не было шансов выбраться. Окна дома были заколочены фанерой. Но вот что интересно — из горящего дома не было слышно криков о помощи. Вероятно, люди спали и сами не поняли, что задыхаются угарным газом, — говорит очевидец.