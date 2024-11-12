«Окна были заколочены фанерой, шансов у них не было»: Что известно о гибели шести рабочих при пожаре в Ростовской области

В одном их хуторов Семикаракорского района Ростовской области в ночь с 11 на 12 ноября в пожаре погибли шесть человек. Четверо сумели спастись. Пока о жертвах известно лишь то, все они жили в одном доме и работали на полях. Личности погибших устанавливаются.
«ПРИЕХАЛИ К НАМ ЛЕТ ПЯТЬ НАЗАД».
По словам местных жителей, когда-то хозяин дома, где произошел пожар, сдавал его малоимущей семье. Около пяти лет назад здесь стали жить рабочие. Они трудились в поле и занимались хозяйством.
— Знаю, что в последнее время убирали с полей капусту. А еще разводили поросят и коров, — рассказывает одна из хуторян.
По словам женщины, в последнее время жильцы дома доставляли другим массу неудобств. Люди не раз жаловались на рабочих.
— Вначале они жили тихо — мирно. Затем начали выпивать. Отсюда — все вытекающие неприятности. К примеру — вечный беспорядок у дома. Когда занялись скотиной, вся эта «живность» постоянно бродила по улицам, — рассказала «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» одна из жительниц хутора.
Другая женщина рассказала, что наниматели платили рабочим немного, но снабжали едой, сигаретами и алкоголем. Видимо, поэтому дом никогда не пустовал.
ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.
По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», в ночь, когда произошла беда, работяги отмечали праздник. У одного из мужчин был день рождения. По этому поводу жильцы дома выпили спиртное, после чего разбрелись по комнатам спать.
Среди ночи жилье загорелось. Помещение быстро окутал едкий дым. Из огненной ловушки сумели выбраться, по данным МЧС по Ростовской области, четыре человека. Шестеро работников погибли. По словам местных жителей, среди них оказалась одна женщина.
«ПОЛЫХАЛО ТАК, ЧТО ОБРУШИЛАСЬ КРОВЛЯ».
Новость о пожаре разлетелась по округе быстро. В ту ночь в хуторе никто не спал. Люди боялись, что огонь перекинется на их дома. Многие собрались у места ЧП.
— Полыхало так, что обрушилась шиферная кровля. У людей, находившихся внутри, не было шансов выбраться. Окна дома были заколочены фанерой. Но вот что интересно — из горящего дома не было слышно криков о помощи. Вероятно, люди спали и сами не поняли, что задыхаются угарным газом, — говорит очевидец.
ОФИЦИАЛЬНО.
В пресс-службе МЧС по Ростовской области рассказали, что площадь возгорания составила сто квадратных метров.
— Дознаватели МЧС России установили: предварительно, все произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
В Следственном Управлении следственного комитета по Ростовской области добавили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
В пресс-службе прокуратуры Ростовской области сказали, что организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.