Прокуратура добилась отмены решения горсуда по делу бежавшего в Турцию владельца «Диана Тур»

Напомним, что постановлением Волжского городского суда от 10 сентября 2024 года уголовное дело по обвинению Махира Налчи по ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц — было возвращено прокурору для устранения препятствий в его рассмотрении судом. Обосновывая свое решение, городской суд указал на якобы нарушенный порядок продления срока предварительного следствия. Кроме того, по мнению судьи Волжского, в материалах дела якобы отсутствуют сведения о непривлечении Налчи к уголовной ответственности за данное деяние на территории иностранного государства, куда он бежал.
— В то же время уголовное дело с утвержденным прокуратурой Волгоградской области обвинительным заключением поступило в Волжский городской суд 17 октября 2023 года, рассматривалось более 10 месяцев и лишь на стадии подготовки к прениям сторон было возвращено прокурору, — напоминает Оксана Черединина.
— При этом в ходе проведенной прокуратурой Волгоградской области проверки материалов уголовного дела на стадии утверждения обвинительного заключения процессуальных нарушений, препятствующих его направлению в суд, не установлено, — уточняет представитель прокуратуры Волгоградской области. — Более того, при необходимости дополнительные сведения могли быть истребованы по ходатайству заинтересованных сторон в рамках судебного следствия. В этой связи постановление Волжского городского суда обжаловано прокуратурой и стороной потерпевших в Волгоградский областной суд.
12 ноября Волгоградский областной суд с учетом мнения прокуратуры региона отменил незаконное постановление суда первой инстанции. Материалы уголовного дела будут направлены на новое судебное рассмотрение в тот же суд, но уже в ином составе.
Напомним, что по версии следствия, с целью извлечения максимальной прибыли Махир Налчи увеличивал количество рейсовых перевозок пассажиров при отсутствии расширения штата водителей. В результате в декабре 2020 года автобус «Волгоград-Москва», принадлежащий компании «Диана Тур», попал в ДТП в Рязанской области. В результате автокатастрофы погибли четыре человека и 18 пострадали. В том числе тяжкие травмы получил 10-летний мальчик, перенесший затем ампутацию конечностей.