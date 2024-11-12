Прокуратура добилась отмены решения горсуда по делу бежавшего в Турцию владельца «Диана Тур»

Напомним, что постановлением Волжского городского суда от 10 сентября 2024 года уголовное дело по обвинению Махира Налчи по ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц — было возвращено прокурору для устранения препятствий в его рассмотрении судом. Обосновывая свое решение, городской суд указал на якобы нарушенный порядок продления срока предварительного следствия. Кроме того, по мнению судьи Волжского, в материалах дела якобы отсутствуют сведения о непривлечении Налчи к уголовной ответственности за данное деяние на территории иностранного государства, куда он бежал.