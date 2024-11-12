В Петербурге арестовали экс-замдиректора центра семейного воспитания

В пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что в октябре сотрудниками угрозыска была получена оперативная информация о том, что в период с 1 марта 2023 по 30 апреля 2024 года 57-летний бывший замдиректора школы-интерната, расположенного в Колпино в доме № 9 по Адмиралтейской улице, совершил в отношении воспитанников 2016 и 2007 годов рождения противоправные действия, после чего мужчину задержали.