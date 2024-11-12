В Петербурге арестовали экс-замдиректора центра семейного воспитания

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. Экс-замдиректора центра семейного воспитания в Колпино отправлен в СИЗО по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетними, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
«Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Германа Белякова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. “б” ч. 5 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних) УК РФ», — говорится в сообщении.
Ранее городской главк СК РФ сообщал, что заместитель директора Центра содействия семейного воспитания № 9 в марте 2023 года и с марта по май 2024 года на своем рабочем месте совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, один из которых — инвалид.
В пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что в октябре сотрудниками угрозыска была получена оперативная информация о том, что в период с 1 марта 2023 по 30 апреля 2024 года 57-летний бывший замдиректора школы-интерната, расположенного в Колпино в доме № 9 по Адмиралтейской улице, совершил в отношении воспитанников 2016 и 2007 годов рождения противоправные действия, после чего мужчину задержали.
На видео, размещенном в Telegram-канале пресс-службы судов, можно заметить, что фигурант находился в зале суда с подбитым глазом; кроме того, по ее информации, Беляков вину не признает, от дачи показаний отказывается.