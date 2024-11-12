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Уфимские врачи провели уникальное лечение нарушений сердца

Врачи Башкирии провели уникальную операцию на сердце.

Источник: Комсомольская правда

Врачи Уфы впервые провели уникальную операцию на сердце. Хирургическое вмешательство позволяет устранить нарушения в ритме органа и сократить период реабилитации.

Как рассказали в клинике БГМУ минздрава России, операция представляет собой трансторакальный и эндоваскулярный этапы, в ходе которых делаются маленькие отверстия в области ребер, а затем с помощью точечного нагревания разрушаются участки сердечной ткани, вызывающие нарушения ритма сердца.

После такой операции пациенты выписываются домой уже на следующий день.

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