Оппозиция разблокировала мосты на въезде в Сухум после освобождения активистов

Движение транспорта было затруднено почти сутки: оппозиция пропускала только машины скорой помощи. «Ребят задержали за их идею, за любовь к Родине. Мы тут стояли для того, чтобы продемонстрировать им поддержку и показать властям свое единство», — сказал представитель оппозиции Леван Микаа, выступая перед протестующими, передает ТАСС).