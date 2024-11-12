Пожар в Симферополе тушит 41 человек

В Симферополе на Московском шоссе продолжают тушить пожар, в котором пострадали два человека. На базе технического осмотра транспортных средств днем 12 ноября загорелся газовоз.
Огонь переключился на соседний грузовик. Сотрудники МЧС России по РК охлаждали две соседние цистерны, чтобы пламя не распространилось. Локализовать возгорание удалось в 16:40.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК, на данный момент пожар тушит 41 человек.
«От РСЧС 41 человек личного состава, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 29 человек личного состава, 10 единиц техники, — сообщили в пресс-службе МЧС России по РК», — говорится в сообщении.