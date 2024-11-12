В Кировской области две девочки провалились под лед

Сообщение о том, что в Кирово-Чепецке на реке Вятка очевидцами спасена из воды 8-летняя девочка, поступило во вторник около 15.00 по системе «112». Ребенок госпитализирован с переохлаждением.
«По предварительным данным, двое детей гуляли вдоль берега, вышли на прибрежную полосу льда и провалились. К мероприятиям по поиску второго ребенка привлечены сотрудники МЧС России, муниципальные спасатели, полиция», — сообщает МЧС Кировской области.
Региональное следственное управление СК РФ проводит проверку, в ходе которой устанавливаются обстоятельства произошедшего. «Также следствием в ходе проверки будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних», — отмечается в сообщении регионального СУСК.