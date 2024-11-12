«Легковушка гнала под 150»: появились жуткие подробности гибели четырех подростков на питбайке в Крыму

В Нижнегорском районе похоронили четвертого подростка, разбившегося в ДТП на питбайке. Тело 17-летнего парня предали земле в селе Косточковка. За жизнь молодого человека, напомним, врачи боролись больше десяти дней. Все это время он находился в коме, но спасти его не удалось. Еще трех ребят похоронили ранее — в поселках Садовое и Фрунзе.
Трагедия произошла 27 октября на дороге между Заречьем и Садовым. Около одиннадцати вечера в ехавших на двух питбайках и квадроцикле подростков влетела Skoda Octavia. По сообщению МВД, 28-летний водитель «не учел дорожную обстановку и не выбрал безопасную скорость движения» и буквально снес с проезжей части транспортные средства, которые ехали ему навстречу.
Трое подростков погибли на месте, еще один позже скончался в реанимации. Как рассказали КП в поселении, где живут семьи погибших, ребята учатся в колледжах и в тот злополучный выходной решили собраться вместе.
«Мальчики все хорошие, семьи благополучные. Ездили они в основном по полям, но непонятно, почему в тот день они выехали на дорогу. Ничего плохого о них сказать не можем — это действительно адекватные дети, адекватные родители и семьи», — рассказали КП-Крым в администрации Косточкового сельского поселения.
Местные жители рассказывают, что питбайки и квадроцикл, на которых любили ездить ребята, оснащены фарами, габаритными огнями и стоп-сигналами так, что водитель не мог не заметить их на дороге. К тому же, каждый имел защиту — как минимум шлем.
«Эти ребята не гоняли по дороге, ездили аккуратно. Они последние три дня катались у нас в деревне».
«Я знал тех ребят, они были в экипировке, был обязательно шлем», — рассказывают жители и знакомые погибших.
Скорость, с которой ехала легковушка, полиция не сообщает, однако в селе называют цифры в районе 150 км/ч. Якобы именно столько показывал спидометр у водителя в момент ДТП. Ранее сообщалось, что мужчина задержан. По указанному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). Расследование уголовного дела находится на контроле у главы Следкома РФ Александра Бастрыкина.
Отметим, питбайки (на таких катались погибшие подростки), относят к мини-мотоциклам, ориентированным на использование в качестве спортинвентаря. Они не предназначены для езды по дорогам общего пользования, а потому не ставятся на учет и не требуют получения водительских прав. Квадроциклы же относятся к мини-автомобилям, и для управления ими нужны и права, и страховка.