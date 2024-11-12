«Легковушка гнала под 150»: появились жуткие подробности гибели четырех подростков на питбайке в Крыму

Отметим, питбайки (на таких катались погибшие подростки), относят к мини-мотоциклам, ориентированным на использование в качестве спортинвентаря. Они не предназначены для езды по дорогам общего пользования, а потому не ставятся на учет и не требуют получения водительских прав. Квадроциклы же относятся к мини-автомобилям, и для управления ими нужны и права, и страховка.