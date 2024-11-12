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В Башкирии сливочное масло растет в цене из-за подорожавшего молока

В минсельхозе Башкирии рост цен на сливочное масло объяснили подорожанием молока.

Источник: Комсомольская правда

Стала известна причина резкого роста цен на сливочное масло в Башкирии. Как объяснили в республиканском Минсельхозе, на стоимость продукта напрямую повлияли цены на сырое молоко, оно подорожало сразу на 13%.

— Это привело к росту стоимости производства сливочного масла, так как на 1 кг этого продукта требуется от 20 до 25 кг сырого молока, — цитирует ведомство издание «Ъ-Уфа».

В министерстве отметили, что самого дефицита молочных продуктов в Башкирии нет, при необходимости предприятия могут нарастить производство, так как они загружены лишь на 60%.

Добавим, что по данным Башстата, цены на сливочное масло за две недели выросли на 3,72%.

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