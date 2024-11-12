«Она ее оживила — там была уже смерть»: 11-летняя девочка из Башкирии 18 минут реанимировала годовалую сестренку и вытащила ее с того света

— Ночью прошел дождик, и эта ванна примерно на четверть наполнилась водой. Накануне я препятствовала тому, чтобы она туда залезла, все-таки любопытный маленький ребенок. Когда все это произошло, Аня позвонила мне и сказала, что сестренка утонула, и она вытащила ее из воды. Я сразу начала звонить в скорую помощь, а она делать непрямой массаж сердца. Медиков я вызвала и вернулась к разговору с Аней. Мы по громкой связи говорили примерно 18 минут, и все это время она реанимировала сестренку. У нее не получается, а она снова и снова давит на сердце. И когда уже у нас обеих наступило отчаяние, послышались хрипы, и вода стала отхаркиваться, — вспоминает Людмила.