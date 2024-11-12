«Она ее оживила — там была уже смерть»: 11-летняя девочка из Башкирии 18 минут реанимировала годовалую сестренку и вытащила ее с того света

Лето 2021 года ученица уфимской школы № 31 Анна-Элиза Ванюшкина, как и ее родители, запомнят навсегда. 25 июня 11-летняя девочка реанимировала утонувшую в ванне с водой годовалую сестренку Есению. Юная героиня 18 минут делала непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, пока малышка не захрипела и не вернулась к жизни. Прибывшие на вызов медики скорой помощи увезли ребенка в больницу башкирского Благовещенска, в реанимацию. Если бы не отважная старшая сестра, трагедии было бы не избежать.
Долгое время история самого настоящего воскрешения малышки старшей сестрой оставалась в безвестности. Но о героическом поступке прознали в МЧС России и осенью прошлого года Аню представили к награде «За Содружество во имя спасения». А уже в этом году очень храбрую и упорную девочку наградили медалью Совета Федерации «За проявленное мужество».
«КП-Уфа» поговорила с мамой девочек Людмилой Ванюшкиной и выяснила подробности той захватывающей дух истории.
В октябре 2024 года юная героиня Анна-Элиза Ванюшкина была награждена медалью Совета Федерации «За проявленное мужество». Фото: личный архив героев публикации.
УПАЛА В ВАННУ С ДОЖДЕВОЙ ВОДОЙ.
Каждое лето семья Ванюшкиных перебирается из шумной и загазованной Уфы за город, в село Бедеева Поляна, что в Благовещенском районе Башкирии. Чтобы и самим отдохнуть от жизни в мегаполисе, и чтобы дочка Анюта могла на время каникул приобщиться к природе и подышать свежим воздухом. Тем летом компанию ей составила годовалая Есения, которая только начала ходить.
В тот роковой день родители уехали на работу, а девочки остались дома одни. Аня по заданию мамы занималась садово-огородными делами, а малышка крутилась рядом. На участке стояла старая ванна, которую использовали для сбора дождевой воды на полив. Туда-то случайно и упала любопытная, познающая мир Есения.
— Ночью прошел дождик, и эта ванна примерно на четверть наполнилась водой. Накануне я препятствовала тому, чтобы она туда залезла, все-таки любопытный маленький ребенок. Когда все это произошло, Аня позвонила мне и сказала, что сестренка утонула, и она вытащила ее из воды. Я сразу начала звонить в скорую помощь, а она делать непрямой массаж сердца. Медиков я вызвала и вернулась к разговору с Аней. Мы по громкой связи говорили примерно 18 минут, и все это время она реанимировала сестренку. У нее не получается, а она снова и снова давит на сердце. И когда уже у нас обеих наступило отчаяние, послышались хрипы, и вода стала отхаркиваться, — вспоминает Людмила.
Малышка случайно упала в емкость с водой на улице и утонула. Ее реанимировала сестра Аня, а медики вывели ребенка из комы. Фото: личный архив героев публикации.
«БОГ ОТКРЫЛ НАМ ВСЕ ДВЕРИ».
К этому моменту к дому подъехала бригада скорой помощи из Благовещенска. Расстояние от города до села Бедеева Поляна чуть меньше 50 километров, и медики преодолели его максимально быстро.
— Минут за 15−20 они буквально прилетели туда, и Аня уже на встречу к ним вынесла Есению на руках. Мы думали транспортировать ее в Уфу, но в больнице как раз оказался уфимский реаниматолог. Он приложил все усилия: реанимационная бригада уже ждала в приемном покое. К нашему счастью, еще аппарат ИВЛ оказался свободный, как раз время ковида было, так что могло и не повезти. Бог открыл нам все двери-ворота, и все получилось, — рассказывает мама девочек.
Малышка пробыла в реанимации в коме в общей сложности 18 часов, врачи никаких прогнозов не давали. Позднее, когда Есения уже очнулась, реаниматолог объявил маме: в тот момент девочка утонула и продолжительное время была мертва. А старшая сестра вернула ее к жизни. Попросил не ругать старшую дочь, ведь она все правильно сделала.
— Она ее оживила, там была уже смерть. Я на громкой связи слышала неистовый крик Ани, она ее вымаливала, можно сказать. Это потом уже в реанимации сделали и переливание крови, и антибиотики всякие давали, и так удалось вывести ее из комы, — вспоминает Людмила Ванюшкина.
К счастью, ребенок постепенно пошел на поправку, и уже через три дня Есению перевели из реанимации в обычную палату. Клиническая смерть, тем более такая длительная, к сожалению, не могла пройти даром. Спустя чуть больше трех лет после того несчастного случая, ребенок продолжает проходить реабилитацию и восстанавливаться. По словам мамы, начались задержки речевого развития. Но самое главное, что девочка жива.
В больнице Благовещенска годовалый ребенок провел в коме около 18 часов, но выкарабкался. Фото: личный архив героев публикации.
НАУЧИЛАСЬ ПО КНИГАМ И ВИДЕО.
Когда Людмила Ванюшкина вспоминает тот страшный во всех отношениях день, то признается, что сама бы растерялась в подобной ситуации. Да и не каждый взрослый человек способен побороть сильнейший стресс и провести реанимацию годовалому ребенку.
— Я бы не смогла. Я бы увидела и опустила бы руки. Окажись там лицом к лицу, своими руками не смогла бы. У меня в жизни такой ситуации не было. Тогда только на расстоянии могла Ане говорить: продолжай, делай, так вот и так. А она уже все выполняла. Тогда она, можно сказать, спасла нас обеих. Не знаю, как бы я смогла жить, обернись все иначе, — говорит мама девочек.
О том как делать сердечно-легочную реанимацию, Аня узнала из книжек и видеороликов. Она и до этого интересовалась естественными науками: химия и биология — ее любимые предметы в школе. А когда вырастет, юная героиня мечтает связать свою жизнь с медициной.
— С детства у нее первая книга вместо азбуки — это учебник анатомии. Там в конце есть глава про спасательные мероприятия, мы это все разбирали когда-то. Она еще по телевизору и в интернете видела, как это делать. У нас на даче рядом речка протекает, и мы с ней всегда обсуждали меры предосторожности, что к воде ходить нельзя, — говорит Людмила.
Три года назад в семье Ванюшкиных едва не произошла трагедия. К счастью, 11-летняя Аня смогла запустить сердце младшей сестренки. Фото: личный архив героев публикации.
Женщина считает, что ребенка нужно информировать об опасностях и делать это в доверительной форме. Именно благодаря начитанности, интересу к медицине и беседам с родителями Аня представляла, что нужно делать. Но самое главное — 11-летняя девочка не испугалась, увидев на дне ванны с водой младшую сестренку.
— Меня вот пугали такими вещами и я, может быть, приключись такое со мной в детстве, вообще убежала и никому ничего не сказала. А тут Аня не испугалась и тут же позвонила мне, сообщила, — говорит Людмила.
ЖИЗНЕННЫЙ УРОК.
Сейчас Анна-Элиза посещает специальные курсы оказания первой помощи для детей и подростков и проявляет интерес к хирургии. В будущем она хочет стать пластическим хирургом.
— Мы пережили эти тяжелые воспоминания, сейчас уже притупилась эта боль. Уже более-менее нормально на этот случай реагируем. Так получилось, что в тот момент ребенок был развит не по годам и оказался готов к такому. Я в ее возрасте не была настолько информирована, — рассказывает гордая мама. — Сейчас уже все хорошо, а тот случай вспоминаем как жизненный урок. Никому не приведи господь такого испытать.