В Башкирии 51-летний мужчина погиб во время пожара

В селе Мишкино погиб 51-летний мужчина. Сельчанин сгорел заживо в своем доме.
Как рассказали в пресс-службе МЧС республики, огонь вспыхнул из-за еды на сковородке. Пища грелась на электроплитке, пока мужчина спал. Из-за технической неполадки быстро вспыхнул и распространился по всему дому огонь.
— Пожар мог произойти из-за нарушений правил эксплуатации электрооборудования. На полу возле кровати обнаружена сгоревшая электроплитка, которая была подключена к электросети через удлинитель, — пояснили в МЧС по Башкирии.
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