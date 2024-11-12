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В Башкирии 51-летний мужчина погиб во время пожара

Житель Башкирии погиб в огне из-за еды на сковородке.

Источник: Комсомольская правда

В селе Мишкино погиб 51-летний мужчина. Сельчанин сгорел заживо в своем доме.

Как рассказали в пресс-службе МЧС республики, огонь вспыхнул из-за еды на сковородке. Пища грелась на электроплитке, пока мужчина спал. Из-за технической неполадки быстро вспыхнул и распространился по всему дому огонь.

— Пожар мог произойти из-за нарушений правил эксплуатации электрооборудования. На полу возле кровати обнаружена сгоревшая электроплитка, которая была подключена к электросети через удлинитель, — пояснили в МЧС по Башкирии.

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