Олбани
+9°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Эквадоре число жертв из-за тюремного бунта выросло до 15

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек погибли и 14 получили ранения в результате беспорядков в тюрьме эквадорского города Гуаякиль. Об этом сообщила служба, занимающаяся отбывающими наказание взрослыми и несовершеннолетними правонарушителями.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

«Сегодня утром в спецпавильоне тюрьмы El Litoral произошли серьезные столкновения между заключенными, в результате которых погибли 15 человек, 14 были ранены», — говорится в сообщении. Ранее телеканал Ecuavisa сообщил о 10 погибших.

По данным СМИ, жители домов, расположенных рядом с тюрьмой, сообщили о взрывах и стрельбе. «Сейчас пенитенциарный центр находится под полным контролем. К обеспечению безопасности для предотвращения новых беспорядков был привлечен значительный военный и полицейских контингент», — сообщила ответственная за сферу служба.

В последние годы Эквадор переживает резкий рост преступности. В июле прошлого года власти ввели чрезвычайное положение во всех тюрьмах страны на 60 дней из-за нескольких бунтов, вспыхнувших в один день. 9 января президент страны Даниэль Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране внутреннего вооруженного конфликта, и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки.