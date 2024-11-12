В Эквадоре число жертв из-за тюремного бунта выросло до 15

«Сегодня утром в спецпавильоне тюрьмы El Litoral произошли серьезные столкновения между заключенными, в результате которых погибли 15 человек, 14 были ранены», — говорится в сообщении. Ранее телеканал Ecuavisa сообщил о 10 погибших.
По данным СМИ, жители домов, расположенных рядом с тюрьмой, сообщили о взрывах и стрельбе. «Сейчас пенитенциарный центр находится под полным контролем. К обеспечению безопасности для предотвращения новых беспорядков был привлечен значительный военный и полицейских контингент», — сообщила ответственная за сферу служба.
В последние годы Эквадор переживает резкий рост преступности. В июле прошлого года власти ввели чрезвычайное положение во всех тюрьмах страны на 60 дней из-за нескольких бунтов, вспыхнувших в один день. 9 января президент страны Даниэль Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране внутреннего вооруженного конфликта, и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки.