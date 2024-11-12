В Эквадоре число жертв из-за тюремного бунта выросло до 15

По данным СМИ, жители домов, расположенных рядом с тюрьмой, сообщили о взрывах и стрельбе. «Сейчас пенитенциарный центр находится под полным контролем. К обеспечению безопасности для предотвращения новых беспорядков был привлечен значительный военный и полицейских контингент», — сообщила ответственная за сферу служба.