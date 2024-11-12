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В Киргизии предотвратили захват власти

В Киргизии были задержаны лица, планировавшие массовые беспорядки и захват власти. Об этом сообщает МВД республики.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативными службами МВД Кыргызской Республики задержаны подозреваемые в организации массовых беспорядков, планировавшие насильственный захват власти. (…) Была получена информация о подготовке некой группировкой массовых беспорядков и дестабилизации общественно-политической ситуации», — сказано в заявлении ведомства.

По версии следствия, среди участников группы были распределены роли. Уточняется, что задержанные планировали провести соревнования в пригороде Бишкека, на которых намеревались призывать к насилию и дестабилизировать обстановку для захвата власти. МВД возбудило уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков. Среди семи задержанных оказалось три иностранца.

Ранее Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела о заговоре для захвата власти против 45 человек, находящихся за пределами страны.