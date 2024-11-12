Глава СК потребовал доложить об осквернении аллеи воинской славы в Уфе

Глава СУ СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела об осквернении аллеи воинской славы в Дёме, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, неизвестные вандалы разрушили стенды с фото участниками Великой Отечественной войны. Они повалили конструкции друг на другу, словно домино. Произошедшее возмутило местных жителей, которые написали в полицию заявление.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате.
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