Олбани
+9°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе «Салават Юлаев» победил тольяттинскую «Ладу» со счетом 3:1

«Салават Юлаев» дома обыграл тольяттинскую «Ладу».

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершился матч между ХК «Салават Юлаев» и «Ладой». Уфимцы одержали победу над тольяттинской командой со счетом 3:1.

Первая шайба в игре была заброшена во втором периоде. Автором гола стал Ярослав Цулыгин. «Лада» смогла отыграться в этом же периоде и сравняла счет.

В третьем периоде в воротах команда оказались три шайбы, две из которых забросили уфимцы.

Напомним, что СЮ начинает серию домашних игр, в рамках которой примет на льду астанинский «Барыс», действующего обладателя Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» и «Ладу».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.