В Уфе «Салават Юлаев» победил тольяттинскую «Ладу» со счетом 3:1

В Уфе завершился матч между ХК «Салават Юлаев» и «Ладой». Уфимцы одержали победу над тольяттинской командой со счетом 3:1.
Первая шайба в игре была заброшена во втором периоде. Автором гола стал Ярослав Цулыгин. «Лада» смогла отыграться в этом же периоде и сравняла счет.
В третьем периоде в воротах команда оказались три шайбы, две из которых забросили уфимцы.
Напомним, что СЮ начинает серию домашних игр, в рамках которой примет на льду астанинский «Барыс», действующего обладателя Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» и «Ладу».
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