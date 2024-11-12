Убийство на мальчишнике в Кокшетау: стали известны новые подробности

«Не думаю, что они могли быть знакомы до этого, сидели в разных компаниях. Первый конфликт случился еще в зале, но только на словах. Когда убитый с друзьями отправился в комнату для курения, за ними последовал и мужчина с соседнего стола. Он с компанией пришел раньше, выпивал. За столом были девушки. Может быть, хотел произвести впечатление таким образом. Там как было, уже не знаю. Но уже потом узнал, что парня убили ножом. Возможно, там их спор продолжился, и мужчина вытащил нож. Я так думаю», — рассказал один из очевидцев.