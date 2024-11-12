Хуситы заявили об атаках на корабли США в Красном и Аравийском морях

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла», которое контролирует большую часть Йеменского побережья Красного моря, на фоне конфликта в секторе Газа заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы подчеркнули, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.