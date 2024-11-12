Хуситы заявили об атаках на корабли США в Красном и Аравийском морях

«Ракетные и беспилотные Военно-воздушные силы Вооруженных сил Йемена провели с помощью Всевышнего две качественные военные операции. Первая была нацелена на находящийся в Аравийском море американский авианосец “Авраам Линкольн” с использованием ряда крылатых ракет и беспилотников, в то время как американский противник готовился провести враждебную операцию против нашей страны», — отметил он.
По словам Сариа, действия хуситов увенчались успехом, а якобы планировавшуюся атаку на Йемен удалось сорвать.
Вторая операция была направлена против двух эсминцев США в Красном море. Ее удалось «успешно осуществить с помощью беспилотников и баллистических ракет», заявил Сариа. По его словам, обе атаки продолжались восемь часов.
Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла», которое контролирует большую часть Йеменского побережья Красного моря, на фоне конфликта в секторе Газа заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы подчеркнули, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
В свою очередь, США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета движения «Ансар Алла» Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством.