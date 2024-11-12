В Москве задержали жену экс-мэра Сочи Копайгородского по делу о растрате

Сам бывший мэр Сочи был арестован 25 сентября в Москве после этапирования из зоны проведения спецоперации на Украине, суд постановил заключить его под стражу до 18 ноября. Копайгородский занимал должность мэра Сочи с 2019 года до мая 2024 года. Теперь он обвиняется в крупной растрате. Сумма ущерба составила 3,7 млн руб. Защита настаивает на том, что Копайгородский не получал выгоды на своем посту.