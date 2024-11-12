Российские таможенники нашли набитые бивнями моржей и зубами кашалотов чемоданы

По данным ведомства, организатором схемы был гражданин Китая, который с подельниками приобретал части морских животных по всей России, пересылал их посылками в Забайкалье и позже организовывал перевозку в КНР. Схему выявили во время осмотра следовавшего в Манчжурию автобуса. Среди багажа оказались бесхозные чемоданы в которых оказались 111 зубов кашалота и 171 фрагмент бивней моржа.